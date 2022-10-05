Новосибирск, 5 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Вынесен приговор бывшему председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Напомним, что Шатовкину подозревали в «превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Дело было возбуждено председателем СК России Александром Бастрыкиным.

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«Приговором Центрального районного суда города Барнаула Алтайского края женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, а также запрета занимать государственные должности сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как было установлено, в июле 2018 года Римма Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде Новосибирска копии документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей региона, находящегося в производстве следователей УФСБ России. После этого она дала указание своему помощнику направить в правительство области письмо со сведениями о предстоящем обыске. В итоге подозреваемый попытался спрятать документы, имеющие значение по уголовному делу.