Варшава, , 10:03 — REGNUM Польша ведет переговоры с США об участии в программе совместного использования ядерного оружия для противодействия растущим угрозам со стороны России, заявил президент Анджей Дуда в интервью изданию Gazeta Polska.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Крупнейший восточноевропейский член альянса НАТО наращивает военные расходы после начала Россией СВО в бывш. УССР, но до сих пор официальные лица не затрагивали тему ядерного оружия в качестве средства сдерживания.

«Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия, — сказал Дуда. — Всегда есть потенциальная возможность участвовать в совместном использовании ядерного оружия. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую возможность. Тема открыта».

Однако он также отметил, что «нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем» Польша получит ядерное оружие.

Совместное использование ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам — членам альянса, не имеющим такого оружия, принимать участие в планировании его использования.

До сих пор американские и европейские официальные лица заявляли, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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