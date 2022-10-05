Махачкала, 5 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении более 5,9 млн рублей из бюджета. Его фигурантами стали двое бывших сотрудников полиции. Их подозревают в мошенничестве при получении выплат в рамках реализации программы «Жилище», сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Как было установлено, экс-полицейские предоставили фиктивные документы в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД для улучшения жилищных условий. Мошенническим путем подозреваемым удалось незаконно получить почти 6 млн рублей.

За совершенное ими мошенничество при получении выплат предусматривается до десяти лет лишения свободы или штраф в размере 1 млн рублей.