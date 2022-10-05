Москва, 5 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Развитым странам, скорее всего, удастся достаточно быстро взять инфляцию под контроль и ограничиться краткосрочным спадом экономической активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

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«На данный момент мы склонны полагать, что наихудшего варианта событий всё же удастся избежать. Этому способствуют несколько причин. Во-первых, развитым странам, скорее всего, удастся достаточно быстро взять инфляцию под контроль и ограничиться краткосрочным спадом экономической активности, за которым последует снижение процентных ставок, — сказал Сафонов. — Во-вторых, испытывающим проблемы с обслуживанием долга развивающимся странам с большой долей вероятности будет предоставлена финансовая помощь со стороны МВФ и других международных организаций. В-третьих, не для всех глобальных макрорегионов проблема инфляционного давления стоит столь серьёзно, как для развитых стран. Например, в Азии текущие и прогнозируемые темпы роста цен не превышают 3-4% при сохранении положительных темпов роста экономик и довольно низких процентных ставках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, как борьба развитых стран с инфляцией отразится на положении развивающихся.