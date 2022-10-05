Стокгольм, 5 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Наиболее вероятными кандидатами на получение Нобелевской премии мира по химии в этом году являются исследователи, занимающиеся созданием электроники, которая имитирует человеческую кожу, или те, кто выясняет, как гены контролируют взаимодействие бактерий. Об этом пишут журналисты новостной службы TT.

Химия

Большая часть фаворитов текущего года — женщины, работающие в американских университетах. Кэролин Бертоцци из Стэнфордского университета в США является экспертом по химическим реакциям в живых клетках и тому, как эти реакции влияют на такие заболевания, как рак. Бонни Басслер, молекулярный биолог из Принстонского университета, вместе со своим коллегой Питером Гренбергом изучала, как бактерии химически взаимодействуют друг с другом, и это исследование может быть использовано для борьбы с опасными микробами.

Женан Бао из Стэнфордского университета изучает так называемую «электронную кожу», электронику, имитирующую человеческую кожу. Техника, полезная при разработке новых протезов и роботов.

Лауреаты премии будут объявлены Шведской королевской академией наук 5 октября не ранее 12:45 по московскому времени.