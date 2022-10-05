Севастополь, 5 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Акт международного терроризма совершён против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его последствия могут быть существенными для Европы, а выгоду получат США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 5 октября на совещании по безопасности в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

В ходе выступления он призвал обратить внимание на угрозы безопасности трубопроводного транспорта. Диверсия на газопроводах «Северный поток», подчеркнул Патрушев, это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы.

«Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США», — добавил секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, американский историк-исследователь Эрик Цуэссе полагает, что за повреждениями газопроводов «Северный поток» стоит правительство США. Таким образом Соединённые Штаты нанесли экономический удар по Европейскому союзу.

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