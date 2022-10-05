Москва, , 10:01 — REGNUM Регуляторам развитых стран критически важно снизить инфляцию сейчас даже ценой краткосрочной рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы ООН, согласно которым борьба богатых стран с ростом инфляции может скверно отразиться на положении развивающихся государств.

Инфляция Picserver.org

«Да, в сложившихся условиях данный вывод представляется вполне справедливым, — сказал Сафонов. — Несмотря на то, что количественно оценить эффекты от реализации данной политики крайне сложно, очевидно, что наиболее тяжёлые последствия будут нести развивающиеся страны с высоким уровнем долговой нагрузки. Из-за роста стоимости обслуживания займов не исключено объявление дефолтов, что приведёт к дальнейшему росту процентных ставок и проблемам с погашением задолженностей».

Сафонов подчеркнул, что регуляторам развитых стран критически важно снизить инфляцию сейчас даже ценой краткосрочной рецессии.

«В случае выхода инфляционных ожиданий из-под контроля для борьбы с ростом цен им придётся принимать ещё более агрессивные меры, что ещё больше усугубит ситуацию на развивающихся рынках», — объяснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в среднесрочной перспективе развивающиеся страны столкнутся со снижением ВВП.

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