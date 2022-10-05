Якутск, 5 октября 2022, 10:12 — REGNUM Портал госуслуг Якутии и многофункциональные центры 5 октября начали принимать заявление на получение господдержки от семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
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Получить поддержку могут родственники мобилизованных, добровольцев и тех, кто участвует в спецоперации с февраля. Семьи получат единовременные выплаты по 200 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии продолжают обращаться с заявлениями в координационный центр по вопросам мобилизации. Всего за время работы структуры получено 241 обращение.