Якутск, 5 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Портал госуслуг Якутии и многофункциональные центры 5 октября начали принимать заявление на получение господдержки от семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: В Якутии рассказали о причинах ошибочной мобилизации

«Главное — удобство и доступность получения мер поддержки. Нужно иметь с собой паспорт, документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребёнка) и банковские реквизиты. Никаких дополнительных справок не требуется», — подчеркнула вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина.

Получить поддержку могут родственники мобилизованных, добровольцев и тех, кто участвует в спецоперации с февраля. Семьи получат единовременные выплаты по 200 тыс. рублей.

«Деньги выплачиваются супруге, либо детям. Если мобилизованный не женат и не имеет детей — родителям. В случае отсутствия жены, детей и родителей материальную помощь могут получить братья и сестры», — разъяснили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии продолжают обращаться с заявлениями в координационный центр по вопросам мобилизации. Всего за время работы структуры получено 241 обращение.