Астана, , 10:00 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Китая Чжан Чжичжэнем в матче второго круга турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 58 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Андрей Рублёв (сс) Carine06

Рублёв пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейков.

Отметим, что в первом круге Чжан Чжичжэн, который является 126-й ракеткой мира, обыграл российского теннисиста Аслана Карацева.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).

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