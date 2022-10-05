Астана, 5 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Китая Чжан Чжичжэнем в матче второго круга турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 58 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Рублёв пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейков.

Отметим, что в первом круге Чжан Чжичжэн, который является 126-й ракеткой мира, обыграл российского теннисиста Аслана Карацева.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).