Стокгольм, , 10:04 — REGNUM Правительство Швеции при консультациях с правительством Дании решит, следует ли ремонтировать газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2». Об этом сообщила радиостанция Ekot.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ПАО «Газпром»

Дело в том, что для проведения ремонтных работ требуется новая заявка в правительство Швеции. Разрешение на проведение капитального ремонта в шведской исключительной зоне нужно будет получить от властей.

Самым чувствительным для правительства Швеции моментом является то, что газопроводы частично принадлежат российской государственной компании Газпром, которая находится под санкциями ЕС.

По информации Ekot, руководство Nord Stream в ближайшее время отправит заявку на получение нового разрешения. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон от комментариев воздерживается.