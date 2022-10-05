Москва, , 10:00 — REGNUM Воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией поддерживают 75%, с полной уверенностью — 52%. Нейтрально относятся 12%, негативно — 11%, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению 77% граждан РФ, референдумы по воссоединению четырёх территорий с РФ прошли честно, без серьёзных нарушений. Заявили об обратном 11%. Затруднились с ответом 12% опрошенных.

Большинство опрошенных (83%) считают, что в случае осложнения отношений с другими странами Россия должна защищать интересы жителей новых территорий. Противоположное мнение у 11%. Затруднились с ответом 6%.

Опрос по телефону проведён 1 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание документов о вхождении в состав России четырёх новых регионов состоялось 30 сентября в Москве.

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