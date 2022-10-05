Севастополь, 5 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. У России и стран Запада разные подходы к ситуации на территории бывшей УССР. Об этом 5 октября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Севастополе по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

«В отношении [территории б. УССР] важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России», — сказал он.

Также секретарь Совбеза России отметил, что уже не один раз было сказано, что США с союзниками собираются «воевать до последнего [жителя территории б. УССР]», так как эти люди являются «всего лишь разменной монетой в геополитической игре».

«Россия же заинтересована в том, чтобы [территория б. УССР] избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте», — добавил он, уточнив, что все попытки переговоров по разрешению конфликта были сорваны Киевом «по приказу» его покровителей из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ снова обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка.