Кишинёв, , 09:58 — REGNUM Министерство обороны Молдавии запросило у хозяйствующих субъектов данные о призывниках, резервистах и о перечне имущества, которое может быть реквизировано. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба военного ведомства.

Флаг Молдавии

«Соответствующая мера предпринята в соответствии с постановлением правительства № 77 от 31.01.2001 г. об утверждении положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов, а также в целях актуализации базы данных военно-территориальных центров», — говорится в сообщении.

В минобороны подчеркнули, что информация запрашиваются планово, на постоянной основе, и это не связано с ситуацией безопасности в регионе. Жителей Молдавии призывают не спекулировать на этой теме. В ведомстве заявляют, что сообщения о планируемой мобилизации являются «дезинформацией».

Напомним, о возможной мобилизации граждан Молдавии в случае приближения Российской Армии к границам Приднестровья заявила молдавский президент Майя Санду во время пранка, организованного Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). В администрации президента назвали это фальсификацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон оценил вероятность мобилизации в Молдавии и войны с РФ