Сеул, , 09:57 — REGNUM В сентябре 2022 года продажи южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors на рынке США составили 115 735 единиц, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компаний.

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Согласно опубликованным данным, продажи Hyundai Motor выросли на 11%, до 59 465 единиц, а продажи KIA Motors, — на 6,4%, до 56 270 единиц.

В компании ожидают, что спрос и производство автомобилей возрастет после выпуска нескольких модернезированных моделей.

С января по сентябрь продажи южнокорейских компаний в США сократились на 8,3%, до 1 046 446 единиц. Продажи Hyundai Motor упали на 10%, а KIA — 6,7%.

Отмечается, что на продажи южнокорейских компаний частично повлияло принятие «Акта снижения инфляции».