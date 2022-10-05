Канберра, , 10:02 — REGNUM Оператор Optus, по мнению представителей правительства Австралии, должен сосредоточиться на помощи миллионам клиентов, чьи личные данные просочились в результате масштабной хакерской атаки, а не на инструктаже юристов перед потенциальным коллективным иском. Об этом 5 октября сообщило агентство AAP.

Телефон и SIM-карта (сс) Pexels

Помощник казначея Стивен Джонс назвал шаг материнской компании Optus Singtel по упреждающему привлечению юристов неудачным и усугубляющим ситуацию. Его комментарии прозвучали на фоне сообщений о том, что десятки тысяч жителей Австралии проявили интерес к потенциальным многомиллионным искам против Optus в связи с кибератакой.

Представители Optus Singtel опубликовали заявление на Сингапурской фондовой бирже. В правлении отметили, что компания будет отстаивать свои интересы перед натиском любого коллективного иска и будет «решительно защищаться».