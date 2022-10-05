Белгород, , 09:54 — REGNUM С профессиональным праздником, Днём учителя, поздравил 5 октября педагогов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На своих страницах в социальных сетях он поблагодарил их за небезразличие к современным проблемам и объяснил, почему учителей ненавидят враги.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Поздравления принимают нынешние педагоги и ветераны региональной сферы образования. Губернатор выразил признательность учителям, поблагодарил их «за небезразличие к самым сложным проблемам, которые сейчас, безусловно, у нас есть». Глава региона напомнил, что в Белгородской области именно учителя начали акцию «Напиши письмо солдату». Волонтёры передают детские рисунки и пожелания военным.

«Хочется сказать вам самые добрые и тёплые слова. Вы учите всех нас видеть главное и говорить правду. Поэтому так ненавидят вас наши враги. Вы учите видеть светлое и прекрасное, поэтому так любят вас наши дети и помним всю жизнь мы, взрослые. Вы открываете перед нашими детьми целый мир. Учите их решать любую, даже самую сложную задачу. Поэтому хотел от всей души сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы каждый день делитесь теплотой своей души с нашими детьми и со всеми нами. Спасибо! Счастья, мира, добра и радости за успехи своих учеников», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в России отмечается День учителя.