Белгородский губернатор поблагодарил учителей за небезразличие
Белгород, 5 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. С профессиональным праздником, Днём учителя, поздравил 5 октября педагогов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На своих страницах в социальных сетях он поблагодарил их за небезразличие к современным проблемам и объяснил, почему учителей ненавидят враги.
Поздравления принимают нынешние педагоги и ветераны региональной сферы образования. Губернатор выразил признательность учителям, поблагодарил их «за небезразличие к самым сложным проблемам, которые сейчас, безусловно, у нас есть». Глава региона напомнил, что в Белгородской области именно учителя начали акцию «Напиши письмо солдату». Волонтёры передают детские рисунки и пожелания военным.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в России отмечается День учителя.