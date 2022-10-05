Пермь, 5 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Пермском крае на формирование и продвижение имиджа региона как благоприятной для инвестирования территории из бюджета намерены потратить в течение ближайших трёх лет 495,3 млн рублей. Проект бюджета с такой суммой опубликован на сайте Заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, в 2023 году на имидж планируют израсходовать 176,2 млн рублей, а в 2024–2025 годах — по 159,5 млн рублей ежегодно. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что значительная часть денег пойдёт на обеспечение деятельности государственных учреждений — 175,3 млн рублей в 2023 году и по 158,3 млн рублей в 2024 и 2025 годах.

На мероприятия по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Пермского края намерены потратить в 2023 году 500 тыс. рубле, в 2024 и 2025 годах — по 683,3 тыс. рублей. Расходы на продвижение региона на международном и российском уровнях могут обойтись в 300 тыс. рублей ежегодно.

Напомним, краевой бюджет на 2023 год сформирован с дефицитом в объеме 26,8 млрд рублей. или 13,6% к объему собственных доходов. Покрыть его планируется за счёт кредитов коммерческих банков и инфраструктурных бюджетных кредиты из федеральной казны.

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