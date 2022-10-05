Москва, 5 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России четырёх новых субъектов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства ратифицировал вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России подписал соглашения с главами четырёх субъектов, после Конституционный суд счёл договоры соответствующими российской Конституции.