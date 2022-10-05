Канберра, 5 октября 2022, 09:58 — REGNUM 5 октября министр финансов Австралии Кэти Галлахер посетила студию радиостанции ABC, где ее, в частности, спросили, будет ли лейбористское правительство исполнять обязательство прошлого кабинета министров в деле завершения третьего этапа по снижению налогов. Как пишут журналисты, четкого ответа не последовало.

Налоги
Налоги
Chris Potter

Ведущая спросила министра, может ли та подтвердить, что правительство Австралии ведет активные переговоры о пересмотре вопроса о снижении налогов на третьем этапе.

Галлахер утверждает, что правительство страны не изменило своей позиции.

«Мы завершаем подготовку бюджета, в котором мы смотрим по всем направлениям на целый ряд решений, и мы действуем заранее … Наша ответственность, работая рука об руку с Резервным банком Австралии, заключается в том, чтобы принимать правильные решения на правильных экономических основаниях», ответила министр финансов Австралии Кэти Галлахер.

Читайте развитие сюжета: Настроения инвесторов изменились после решения ЦБ Австралии – The Guardian