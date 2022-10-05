Канберра, 5 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. 5 октября министр финансов Австралии Кэти Галлахер посетила студию радиостанции ABC, где ее, в частности, спросили, будет ли лейбористское правительство исполнять обязательство прошлого кабинета министров в деле завершения третьего этапа по снижению налогов. Как пишут журналисты, четкого ответа не последовало.

Chris Potter Налоги

Ведущая спросила министра, может ли та подтвердить, что правительство Австралии ведет активные переговоры о пересмотре вопроса о снижении налогов на третьем этапе.

Галлахер утверждает, что правительство страны не изменило своей позиции.

«Мы завершаем подготовку бюджета, в котором мы смотрим по всем направлениям на целый ряд решений, и мы действуем заранее … Наша ответственность, работая рука об руку с Резервным банком Австралии, заключается в том, чтобы принимать правильные решения на правильных экономических основаниях», — ответила министр финансов Австралии Кэти Галлахер.