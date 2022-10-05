Тегеран, 5 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Из-за провокационных заявлению МИД Великобритании вызван в министерство иностранных дел Ирана британский посол в исламской республике Саймон Шерклифф. Об этом 5 октября сообщает агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отмечается, что директор одного из департаментов иранского внешнеполитического ведомства указал, что Тегеран «отвергает и решительно осуждает вмешательство британского МИД во внутренние дела Ирана».

При этом он подчеркнул, что, как считает иранский МИД, британская сторона использует провокационные толкования происходящего в исламской республике.

«К сожалению, своими односторонними <…> заявлениями британская сторона показывает, что она фактически участвует в сценариях террористов, которые действуют в этой стране против Ирана», — сказал иранский дипломат, уточнив, что власти Ирана рассмотрят возможность ответных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент Ирана Ибрахим Раиси призвал к национальному единству и попытался смягчить гнев против властей страны, в то время как антиправительственные протесты продолжали распространяться всё шире, охватывая университеты и средние школы.