Москва, , 09:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и об образовании новых субъектов РФ.

Владимир Путин подписывает указ Archive.government.ru

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в итоге которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.

Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция