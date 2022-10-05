Канберра, , 09:49 — REGNUM На австралийских дорогах был введен новый тип автомобильных наклеек, чтобы привлечь больше внимания к водителям, выздоравливающим после травмы или тяжелых болезней. С подробностями выступили журналисты телеканала Nine News.

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Новая автомобильная наклейка называется «R Plates», также известная как «Return Plates». Она предназначена для идентификации водителей, возвращающихся на дорогу после долгого отсутствия за рулем.

«Идея заключается в том, что специальные наклейки будут способствовать сочувствию со стороны других водителей, поэтому возвращающиеся за руль граждане будут чувствовать меньше стресса», — объяснили журналисты.

Таблички были введены после того, как опрос 1000 австралийских водителей компанией Pureprofile в августе показал, что 73% из них пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Каждый пятый водитель сказал, что он продолжает чувствовать себя уязвимым с тех пор, как вернулся на место водителя после длительного перерыва.