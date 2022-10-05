Пекин, 5 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, китайская индустрия программного обеспечения сообщила о росте выручки бизнеса на 9,8% в годовом исчислении за первые восемь месяцев этого года, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

ИА REGNUM Информационные технологии

Выручка этого сектора с января по август составила 6,44 трлн юаней (около $907,07 млрд), свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Совокупная прибыль компаний этого сектора за этот период составила 695,2 млрд юаней, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период экспорт программных услуг Китая составил $34,4 млрд, увеличившись на 4,8% в годовом исчислении.