Донецк, , 09:47 — REGNUM Боевики ВСУ снова обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что очередной обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 09:38 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка.