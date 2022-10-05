Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировано 11 лесных пожаров, девять из которых локализованы. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Огнём охвачены 208 гектаров леса. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова, тушение пожаров осложняется труднодоступностью очагов возгорания. Зачастую в условиях болотистой местности огнеборцы тушат пожары без помощи спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в регионе действовали 16 лесных пожаров на площади 377 гектаров.