Канберра, 5 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. 5 октября в Австралии продолжились судебные слушания по делу Бриттани Хиггинс, которая обвинила своего бывшего коллегу в изнасиловании. О подробностях рассказали журналисты телеканала NineNews.

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В частности, Бриттани Хиггинс описала момент, когда ее якобы изнасиловал коллега на диване в кабинете бывшего министра оборонной промышленности. Она также поведала присяжным, что думала, что ей не поверят из-за несоответствия должностей между ней и обвиняемым насильником. Брюс Лерманн не признал себя виновным в изнасиловании.

Пара работала штатными сотрудниками Либеральной партии — она в роли администратора, а Лерманн — в качестве советника — в офисе бывшего министра оборонной промышленности Линды Рейнольдс.

Слушания проходят в Верховном суде Австралийской столичной территории под надзором главного судьи Люси Маккаллум.