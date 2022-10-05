Пекин, 5 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Расчеты Китая в юанях со странами «Пояса и пути» в 2021 году составили 5,42 трлн юаней ($763,4 млрд), что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным центрального банка страны, передает 5 октября агентство Синьхуа.

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На его долю пришлось 14,8% от общего объема трансграничного использования юаня в Китае в 2021 году, говорится в отчете, опубликованном Народным банком Китая. Расчеты в юанях выросли на 14,7% в торговле товарами и на 43,4% в прямых инвестициях.

К концу 2021 года Китай подписал двусторонние соглашения о валютных свопах с 22 странами «Пояса и пути» и установил клиринговые соглашения в юанях в восьми странах «Пояса и пути».