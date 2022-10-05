Канберра, 5 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники министерства обороны Австралии оказались затронутыми утечкой данных после того, как хакеры взломали системы кибербезопасности в сингапурском отеле. Об этом 5 октября сообщил телеканал NineNews.

Publicdomainpictures.net Кибер-расследование

С мая по июль 2022 года данные клиентов были украдены из восьми отелей Shangri-La по всей Азии, включая пятизвездочный отель в Сингапуре, где министр обороны Австралии Ричард Марлз провел переговоры на высоком уровне со своим китайским коллегой. В июне Марлз, старшие офицеры Сил обороны Австралии и представители министерства обороны посетили региональную конференцию по безопасности «Шангри-Ла Диалог», которая проходила в одноименном сингапурском отеле.

В кулуарах мероприятия Марлз встретился с министром обороны Китая генералом Вэй Фэнхэ. Это был первый контакт на высоком уровне между правительствами двух стран после обострения дипломатической напряженности в 2020 году.

Представитель министерства обороны Австралии подтвердил журналистам Nine News, что в ведомстве знают об утечке данных в отелях Shangri-La. В минобороны сказали, что министерство «работает с компанией, чтобы понять, какие последствия настигнут представителей министерства обороны Австралии, посетивших мероприятие «Шангри-Ла Диалог».