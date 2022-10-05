Пекин, , 09:42 — REGNUM По данным центрального банка, по состоянию на конец августа зарубежные учреждения держали на хранении 3,55 трлн юаней ($507,14 млрд), или 2,5% от общего объема непогашенных облигаций на рынке облигаций Китая, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В частности, их активы на межбанковском рынке облигаций составили 3,48 трлн юаней. Что касается типа облигаций, то зарубежные учреждения владели 2,3 трлн юаней, или 66,9%, казначейских облигаций и 800 млрд юаней, или 23,4%, государственных финансовых облигаций.

В мае Китай объявил, что он будет и далее содействовать иностранным институциональным инвестициям на своем рынке облигаций и координировать открытие межбанковского и биржевого рынков облигаций.

Страна стремится увеличить разнообразие инвесторов, одновременно улучшая ликвидность и стабильность своего рынка облигаций, согласно заявлению, совместно опубликованному центральным банком и ведущими регуляторами по ценным бумагам и иностранной валюте. Декларация вступила в силу 30 июня 2022 года.