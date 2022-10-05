Берлин, 5 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил полную поддержку «смелой инициативе» южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, направленной на оказание помощи КНДР в обмен на шаги по денуклеаризации. Об этом сообщает Yonhap News.

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

Данное заявление президент Германии сделал 4 октября в ходе встречи с министром объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ, находящимся с визитом в Берлине.

Сообщается, что в ходе встречи представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

В министерств объединения Южной Кореи подчеркнули, что Штайнмайер проявил интерес к ситуации с безопасностью на Корейском полуострове и выразил полную поддержку усилиям южнокорейского правительства по ослаблению напряженности на полуострове.