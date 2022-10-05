Москва, 5 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

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Договоры подписаны по итогам референдумов на территориях. Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Договоры были ратифицированы Госдумой 3 октября, Совфедом — 4 октября.

Федеральными конституционными законами обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Закрепляются особенности функционирования банковской и финансовой системы. Ряд положений касается военной интеграции.

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