Канберра, 5 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На следующей неделе поминальные службы по всей Австралии будут посвящены 20-летию чудовищных терактов на Бали. 12 октября 2002 года на индонезийском курортном острове было убито 202 человека, в том числе 88 австралийцев. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

DO'Neil Флаг Австралии

В роковой день взорвались две бомбы, одна в баре Пэдди, а другая в соседнем клубе Сари, обе в населенном пункте Кута. На теракты, совершенные террористической организацией «Джемаа Исламия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приходится самая большая гибель австралийцев в результате одной террористической атаки.

«Двадцать лет спустя к той жестокой ночи обращено еще много сердец, каждый удар которых сдерживается непреходящей печалью», — заявил на прошлой неделе парламенту премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

Две основные поминальный службы будут иметь место в Сиднее и Канберре.