Донецк, 5 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 5 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:49 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

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