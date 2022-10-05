Москва, 5 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Адыгеи со 100-летием со дня образования республики, сообщается на сайте Кремля.

Марина Захарова ИА REGNUM Адыгея

Президент подчеркнул, что создание в 1922 году Адыгейской автономной области определило дальнейший путь её развития, способствовало экономическому росту и сохранению богатого исторического и культурного наследия.

«Важно, что жители Адыгеи бережно хранят заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудятся на благо родной земли и всей России», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Адыгеи не стоит беспокоиться по поводу дефицита продуктов питания.

Читайте подробнее: Жители Адыгеи могут не беспокоиться о дефиците продуктов питания — Кумпилов