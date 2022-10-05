Сидней, Австралия, 5 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Футбольная федерация Football Australia запретила посещать стадионы как минимум одному фанату на пожизненный срок после серии неприятных инцидентов на финале Кубка Австралии 2022 года в Сиднее. О подробностях 5 октября рассказали журналисты телеканала Nine News.

E-mordovia.ru Трибуны стадиона

Немногочисленная часть из 16 461 фаната омрачила церемонию открытия финала свистом и скандированием непристойных лозунгов, в то время как в репортажах, показанных телевизионщиками, некоторые из них исполняли нацистское приветствие.

«Многие из вас были свидетелями отснятого материала или видели изображения … То, что должно было стать праздником… было омрачено действиями групп из нескольких человек … Их действия вызвали неуважение, задели и оскорбили членов нашего футбольного сообщества», — сказал председатель федерации Джеймс Джонсон в письме к фанатам.

Джонсон сказал, что внутреннее расследование установило личность одного болельщика, который теперь навсегда отстранен от всех матчей.