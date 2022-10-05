Херсон, , 09:37 — REGNUM Боевое слаживание добровольческого батальона в Херсонской области уже началось. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Добровольцы Правительство Приморского края

«Батальон уже складывается и слаживается, выстраивается на рубежах защиты Херсонской области», — отметил в интервью ТАСС Стремоусов.

Он также подчеркнул, что добровольцы «готовы защищать не только границы Херсонской области, но и интересы всего русского народа, всей нашей русской культуры».

Глава администрации Херсонской области добавил, что название батальону будет дано позже.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько недель назад к обучению личного состава приступил добровольческий батальон из Запорожской области. Как уточнил военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), он действует по такому же принципу, как это происходило в республиках Донбасса. О формировании батальона ранее сообщил глава администрации области Евгений Балицкий.

Читайте также: Военкор Татарский: запорожский добровольческий батальон начал обучение

Тогда же глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо указал на необходимость создания в регионе добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции по защите Донбасса.