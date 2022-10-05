Севастополь, 5 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе совещания по безопасности в Севастополе.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

«Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности», — сказал секретарь Совбеза.

По его словам, пресечена деятельность боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших теракты. Также ликвидирован канал финансирования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Патрушев провёл в Севастополе совещание по безопасности на полуострове Крым.