Пермь, , 09:37 — REGNUM Власти Пермского края планируют потратить из бюджета в течение ближайших трёх лет свыше 252 млн рублей на участие в промышленных выставках как в России, так и за рубежом, пишут СМИ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

На эти цели запланировано в 2023 году 90,7 млн рублей, в 2024 году — 79,7 млн рублей и в 2025 году и- 81,7 млн рублей. Такие суммы внесены проект бюджета. Ожидается, что законопроект в октябре будет рассмотрен Заксобранием.

В планах ежегодное участие пермских делегаций в международной промышленной выставке «Иннопром» (Екатеринбург), Петербургском международном газовом форуме, Татарстанском нефтегазовом форуме, выставках «Нефть и Газ Узбекистана», «Нефть и Газ Каспия» (Азербайджан), «Petroleum Istanbul» (Турция) и «ADIPEC» (ОАЭ). Кроме того, учтены траты на проведение Пермского инженерно-промышленного форума и взносы в Ассоциацию инновационных регионов России.

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