Канберра, , 09:42 — REGNUM Федеральная полиция Австралии обвинила бывшего сенатора от «Единой нации» Рода Каллета в предоставлении ложной информации Австралийской избирательной комиссии. Об этом стало известно 5 октября, передает агентство AAP.

Австралия

Каллетон обвиняется в подделке бланков для выдвижения кандидатов, когда он баллотировался на выборах в этом году. Конституция Австралии запрещает любому лицу, которое является неплатежеспособным или завершившим до конца процедуру банкротства, работать в парламенте страны.

Журналисты пишут, что был выдан ордер на арест Каллетона. Он должен был предстать перед судом в Перте на прошлой неделе, но не явился.

По данным полиции, Каллетон якобы ложно указал свое финансовое положение в бланке для баллотирующихся кандидатов, в частности, что он не был банкротом.