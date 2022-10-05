Уфа, , 09:41 — REGNUM Конституционный совет Башкирии намерены создать при государственном собрании региона. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Госсобрание Башкирии Gsbr.ru

Сообщается, что соответствующий законопроект в первом чтении депутаты госсобрания республики намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Председатель государственного собрания региона Константин Толкачев напомнил, что конституционный суд Башкирии завершает свою работу и упраздняется.

«Частично его функции перейдут новому органу — конституционному совету Башкирии, который будет сформирован при парламенте республики и начнет действовать 1 января 2023 года», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что основная миссия конституционного совета — укрепление конституционной законности и обеспечение высшей юридической силы основного закона Башкирии.

«В частности, конституционный совет будет давать заключения о соответствии Конституции Башкирии законопроектов, вносимых в государственное собрание. Новый орган наделяется правом законодательной инициативы. Предполагается, что конституционный совет будет состоять из трех членов, назначаемых на пятилетний срок полномочий: председателя, заместителя председателя и секретаря. Законопроектом устанавливаются требования к кандидатурам на эти должности и порядок их вступления в должность», — пояснил Толкачев.

Он также сообщил, что переформатирование работы конституционных судов субъектов Российской Федерации является логичным и своевременным шагом.

Толкачев также напомнил, что конституционный суд Башкирии был создан в марте 1996 года.

«Это было переходное время. Республиканское законодательство тогда было «пробельным»: отдельные положения законов могли толковаться неоднозначно, и это затрудняло их применение на практике. Конституционный суд разрешал спорные дела, обеспечивая высшую юридическую силу Конституции Башкирии и способствуя таким образом становлению конституционной демократии. Со временем правовое поле уплотнялось, сфера деятельности конституционного суда сужалась. Сегодня мы пересматриваем структуру органов власти в соответствии с требованиями времени», — пояснил он.