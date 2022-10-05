Красноярск, 5 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Семьям красноярцев, призванных в рамках частичной мобилизации, окажут помощь волонтёры проекта «Мы вместе». Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в мэрии Красноярска.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Штаб проекта «Мы вместе» по оказанию адресной помощи семьям мобилизованных начал работу в Красноярском волонтёрском центре «Доброе дело». Волонтёры смогут оказать посильную бытовую помощь родственникам военнослужащих и мобилизованных. В перечень входят покупка и доставка продуктов питания, организация досуга и обучения детей, уход за домашними животными.

По словам директора Красноярского волонтёрского центра «Доброе дело» Наталии Хромых, сегодня особенно важно проявить заботу и оказать помощь тем семьям, у которых мужчины оказались в числе мобилизованных.

Также объявлен дополнительный набор добровольцев в штаб проекта «Мы вместе». Присоединиться могут горожане в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в молодёжных центрах Красноярска открылись пункты приёма вещей для мобилизованных. 5 октября в столице края пройдёт горячая линия по поддержке семей мобилизованных.