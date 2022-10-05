Джакарта, 5 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Индонезийские военные провели маневр «flypast», пролетев на восьми истребителях F-16 Fighting Falcon над президентским дворцом в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Индонезии

«Мы — Орлы Республики Индонезия, под небом столицы, чтобы поздравить с 77-й годовщиной вооруженных сил, мы будем защищать каждый дюйм территории Республики Индонезия», — заявил один из пилотов во время выполнения маневра.

Восемь истребителей американского производства произвели воздушный маневр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо посетит Маланг, Восточная Ява, после трагедии в Канджуруане, в результате которой погибли более ста футбольных болельщиков.

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