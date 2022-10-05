Калуга, 5 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Для семей мобилизованных калужан будут доступны дополнительные меры поддержки, сообщил в социальных сетях городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Страница Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте» Для семей мобилизованных калужан будут доступны дополнительные меры поддержки

«С 1 октября семьи мобилизованных калужан освобождены от платы за детские сады. С 1 ноября школьное питание для детей мобилизованных калужан станет бесплатным», — отметил Дмитрий Денисов.

Ранее, ИА REGNUM сообщало, что в Обнинске Калужской области решили помочь семьям мобилизованных, чьи дети посещают детские сады. Предлагается освободить такие семьи от родительской платы.