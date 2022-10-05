Вашингтон, 5 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Устоявшаяся практика журналистского корпуса Белого дома выкрикивать вопросы на пресс-конференциях главы государства не понравилась нынешнему президенту США Джо Байдену, сообщает New York Post.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

Инцидент произошел 4 октября на мероприятии, посвященном вопросам абортов и контрацепции, когда журналисты стали уже на выходе выкрикивать вопросы.

«Вы одно из немногих журналистских сообществ в мире, которое этим занимается», — сказал Байден своим гостям, решив не отвечать ни на один из вопросов небольшого пула ежедневной прессы.

Байден не впервые неуважительно относится к прессе, которая требовала его внимания. 22 сентября, на встрече в Нью-Йорке между Байденом и президентом Филиппин Бонгбонгом Маркосом президент США заявил, что «не стал бы отвечать» на выкрикиваемые журналистами вопросы.