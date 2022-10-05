Тюмень, 5 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Тюмени к 12 годам лишения свободы приговорён тюменец за «иные действия сексуального характера» в отношении трёх детей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Kingroyos Детям места нет

Суд установил, что 12 сентября 2021 года вблизи детской спортивной площадки играли трое малолетних детей. Проезжавший мимо тюменец 1985 года рождения остановился около них и совершил «иные действия сексуального характера». Дети напугались, убежали домой и рассказали об этом своим родителям, которые обратились в полицию.

Суд приговорил тюменца к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком один год. Гражданин свою вину не признал. Хотя свидетели, психологи, родители потерпевших и сами дети полностью подтверждают факт совершения преступления.

Однако тюменец характеризуется положительно по месту жительства, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит. Семья осуждённого неоднократно награждалась благодарственными письмами, дипломами и грамотами. Его адвокат с подал апелляцию в Тюменский областной суд, но вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения, приговор — без изменения.