Тюменец осуждён за сексуальные действия в отношении трёх детей
Тюмень, 5 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Тюмени к 12 годам лишения свободы приговорён тюменец за «иные действия сексуального характера» в отношении трёх детей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Суд установил, что 12 сентября 2021 года вблизи детской спортивной площадки играли трое малолетних детей. Проезжавший мимо тюменец 1985 года рождения остановился около них и совершил «иные действия сексуального характера». Дети напугались, убежали домой и рассказали об этом своим родителям, которые обратились в полицию.
Суд приговорил тюменца к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком один год. Гражданин свою вину не признал. Хотя свидетели, психологи, родители потерпевших и сами дети полностью подтверждают факт совершения преступления.
Однако тюменец характеризуется положительно по месту жительства, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит. Семья осуждённого неоднократно награждалась благодарственными письмами, дипломами и грамотами. Его адвокат с подал апелляцию в Тюменский областной суд, но вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения, приговор — без изменения.