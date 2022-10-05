Канберра, , 09:39 — REGNUM Согласно новаторскому исследованию, врачи, медсестры, фармацевты и другие медицинские работники должны быть лучше подготовлены, чтобы помогать пациентам с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Представители Австралийской ассоциации специалистов по СДВГ впервые представили протоколы для единообразного лечения данного заболевания по всей стране. О подробностях 5 октября рассказали журналисты телеканала Nine News.

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СДВГ является наиболее распространенным нарушением развития нервной системы у детей и подростков. Несмотря на это, его часто не диагностируют, особенно в развивающихся странах. Причина СДВГ остается неизвестной, но часто она может передаваться по наследству.

В Австралийской ассоциации специалистов по СДВГ призвали к тому, чтобы законы и постановления о стимулирующих препаратах были едиными для всех штатов и территорий Австралии.

«Врачи должны предложить рекомендации по изменению образа жизни, например, по пропаганде здорового и активного образа жизни, в том числе с учетом режима сна, поскольку это может улучшить повседневное функционирование», — говорится в исследовании профильного органа.